Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Genoa

Domani parte la 38a e ultima giornata di Serie A 2020-21, tra i tre anticipi c’è Cagliari-Genoa alla Sardegna Arena.

Il Cagliari di Semplici dovrebbe optare per un 3-4-1-2 con Cragno tra i pali, Ceppitelli, Godin e Carboni in difesa. In mediana Marin e Duncan con Nandez e Lykogiannis sugli esterni, Nainggolan e Joao Pedro agiranno alle spalle di Simeone.

Ballardini dovrebbe sperimentare un po’ con Paleari in porta, Goldaniga titolare in difesa con Zapata e Masiello, sugli esterni potrebbero esserci Zappacosta a destra e Caso a sinistra. Tanti giovani in mediana con Melegoni, Rovella e Portanova, tandem in attacco con Pandev e Shomurodov.