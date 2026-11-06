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Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Frosinone

06/11/2026 | 21:15:06

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Pisacane cerca i tre punti con il 4-3-2-1, a centrocampo c’è Winks con Romano e Fazzini. Alle spalle di Mendy tocca a Fazzini e Maldini. Alvini conferma il 4-2-3-1, in attacco c’è Birligea, alle sue spalle il tridente Ghedjemis, Schmid, Kvernadze, confermato Calò a centrocampo.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Kofler, Rodríguez; Adopo, Winks, Romano; Fazzini, Maldini; Mendy. Allenatore: Pisacane

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea. Allenatore: Alvini

foto x cagliari