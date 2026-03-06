Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Como

06/03/2026 | 21:58:15

Alle 15 domani, il Como va a Cagliari per provare a rilanciare le proprie ambizioni europee.

In casa Cagliari, Mina ha scontato la squalifica ma è ancora out per un problema muscolare. In mezzo alla difesa Dossena-Rodriguez. Non recuperano nemmeno Deiola, Gaetano e Mazzitelli: a centrocampo confermati dunque Adopo-Liteta-Sulemana. Davanti possibile tridente con Folorunsho falso nueve e Palestra ed Esposito larghi (quest’ultimo in ballottaggio con Kilicsoy).

Per il Como, in difesa torna Kempf al centro, con Van der Brempt favorito a destra. Sulla trequarti Baturina titolare al posto di Diao, non ancora pronto a partire dal 1′. Davanti gioca Douvikas, entrato solo a gara in corso contro l’Inter in Coppa Italia.

Queste le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-3): Caprile, Ze Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Adopo, Liteta, Sulemana; Palestra, Folorunsho, Esposito. All. Pisacane

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodríguez, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Foto: sito Cagliari