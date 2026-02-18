Le ultimissime sulle probabili formazioni di Brann-Bologna
18/02/2026 | 22:14:23
Il Bologna domani è in scena a Brann, per l’andata del playoff di Europa League.
Per il Brann, possibile 4-3-3. Ballottaggio a centrocampo tra Ingason e Pedersen, con il primo favorito. Terzetto d’attacco composto da Mathisen, Holm e Thorsteinsson.
In casa Bologna, 4-3-3 per Italiano. Orsolini, Dallinga e Cambiaghi sono il trio d’attacco. In mezzo a centrocampo ci sarà Ferguson, ai lati Pobega e Odgaard.
Queste le probabili formazioni:
BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Knudsen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. All. Alexandersson
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Pobega, Ferguson, Odgaard; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. All. Italiano
Foto: sito Bologna