Le ultimissime sulle probabili formazioni di Borussia Dortmund-Real Madrid

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Borussia Dortmund e Real Madrid per la finale di Champions League 2023-24. Con l’infortunio di Tchouameni, Ancelotti non dovrebbe avere più dubbi: Camavinga dal 1′ a centrocampo, mentre Courtois farà il suo esordio europeo tra i pali. Nessuna sorpresa invece per il Borussia, con Terzic che dovrebbe confermare gli undici che hanno eliminato il Paris Saint-Germain.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug. All. Terzic

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius, Rodrygo. All. Ancelotti

Foto: Instagram Champions League