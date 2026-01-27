Le ultimissime sulle probabili formazioni di Borussia Dortmund-Inter

27/01/2026 | 22:42:23

L‘Inter deve vincere a Dortmund e sperare se vuole raggiungere le top 8 in Champions League. Lo stesso Borussia però, vuole chiudere la League Phase senza affanni, perdendo rischierebbe grosso.

In casa tedesca, possibile 3-4-2-1, per Kovac, le scelte davanti sono Brandt, Silva alle spalle del bomber Guirassy.

In casa Inter, out Barella per affaticamento muscolare: al suo posto dovrebbe giocare Sucic insieme a Mkhitaryan e Zielinski. Chivu sceglieThuram e Lautaro in attacco. L’argentino è diffidato ma resta in vantaggio su Bonny. In difesa, davanti a Sommer, dovrebbero partire Bisseck, Akanji e Bastoni.

Queste le probabili formazioni:

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini; Brandt, Silva; Guirassy. All. Kovac

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M.Thuram. All. Chivu

Foto: sito Inter