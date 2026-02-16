Le ultimissime sulle probabili formazioni di Borussia Dortmund-Atalanta

16/02/2026 | 22:15:43

Alle 21, domani, l’Atalanta è ospite del Borussia Dortmund al Westfalenstadion.

In casa tedesca, possibile 3-4-2-1, con Beier e Brandt alle spalle di bomber Guirassy.

In casa Atalanta, modulo speculare. Senza Raspadori e De Ketelaere scelte quasi obbligate per Palladino in attacco dove rientra Scamacca. Dubbio fra Pasalic e Samardzic con il primo che resta favorito per fare coppia con Zalewsli alle spalle dell’italiano.

Queste le probabili formazioni:

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Couto, Sabitzer, F. Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy All. Kovac

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini Hien Djimsiti; Zappa De Roon Ederson Bernasconi; Pasalic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

Foto: sito Borussia Dortmund