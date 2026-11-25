Le ultimissime sulle probabili formazioni di Borac-Atalanta
25/11/2026 | 23:56:30
Sarri cerca altre risposte dopo il pareggio contro l’Inter. 4-2-3-1 contro il Borac, ci saranno Samardzic, Raspadori e Rowe alle spalle di Scamacca. Stesso modulo per i padroni di casa, Juricic guiderà l’attacco.
BORAC (4-2-3-1): Jurkas; Rogan, Meijers, Sanicanin, Herrera; Ogrinec, Joijc; Vukovic, Deket, Hiros; Juricic. All. Marinovic
ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Samardzic, Raspadori, Rowe; Scamacca. All. Sarri
foto x atalanta