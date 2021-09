Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Verona

Domani sera al Dall’Ara si affrontano Bologna ed Hellas Verona per chiudere la 3a giornata di Serie A 2021-22.

Mihajlovic ritrova Soriano dopo la squalifica, agirà dietro la punta Arnautovic con Orsolini e Barrow sugli esterni, insidiati rispettivamente da Skov Olsen e Sansone. In difesa Medel in vantaggio su Soumaoro per affiancare Bonifazi.

Di Francesco recupera Ceccherini che dovrebbe affiancare Magnani e Gunter in difesa, aperto il ballottaggio con Sutalo e Dawidowicz che scalpitano per un posto nel trio. Faraoni e Lazovic sugli esterni, più Simeone che Lasagna per il ruolo di prima punta con Barak e Caprari o Cancellieri a supporto.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel (Soumaoro), Bonifazi, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini (Skov Olsen), Soriano, Barrow (Sansone); Arnautovic.

All. Mihajlovic.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Ceccherini, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari (Cancellieri); Simeone.

All. Di Francesco.