Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Sampdoria

Il lunch match della 27a giornata di Serie A vede di fronte Bologna e Sampdoria. Due squadre abbastanza bene in classifica alla ricerca di punti per chiudere la stagione in maniera ottimale.

Per il Bologna, Mihajlovic deve fare a meno di Faragò e Santander e in attacco dovrebbe affidarsi a Palacio, con Skov Olsen, Barrow e Soriano alle spalle del “trencia”.

In casa Samp, Ranieri ha squalificato Colley e indisponibili Letica e Torregrossa. In attacco spazio a Keita, con Verre e Quagliarella a contendersi una maglia al suo fianco, con Gabbiadini che parte indietro nelle gerarchie non essendo ancora al 100%. Candreva favorito su Damsgaard sulla destra.

Queste le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Medel, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; Keita. All. Ranieri.

Foto: Twitter Bologna