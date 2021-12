Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Roma

Domani alle 18.30 al Dall’Ara il Bologna ospiterà la Roma, gara valida per la 15a giornata di Serie A 2021-22.

Mihajlovic dovrebbe riconfermare l’undici proposto al Picco domenica, unico dubbio De Silvestri/Orsolini sulla destra.

Mourinho ha perso nelle ultime ore Felix Afena-Gyan, positivo al Covid. Si è negativizzato Cristante, ma difficilmente scenderà in campo dopo lo stop. Potrebbe essere adattato Carles Perez a centrocampo.

Il ballottaggio è tra El Shaarawy e Vina sulla sinistra nel centrocampo a cinque, Zaniolo-Abraham tandem d’attacco. Mancini e Ibanez sicuri del posto in difesa, Smalling favorito su Kumbulla.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri (Orsolini), Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano; Arnautovic, Barrow.

All. Mihajlovic.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Mkhitaryan, El Shaarawy (Vina); Zaniolo, Abraham.

All. Mourinho.

