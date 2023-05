Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Roma

Domani alle 18:00 scenderanno in campo Bologna e Roma per la trentacinquesima giornata di Serie A.

Ancora emergenza per Thiago Motta che in vista della sfida con la Roma di domenica, deve fare i conti con infortuni, squalifiche e affaticamenti degli ultimi giorni. Alle assenze annunciate di Soriano, Sansone, Soumaoro e Posch (squalificato), si aggiungono le condizioni incerte di Kyriakopoulos e Schouten, mentre Lucumí è in permesso per la nascita del figlio. Formazione da rivisitare quindi, con la difesa che vedrà probabilmente il rientro di De Silvestri a destra, Bonifazi e Sosa coppia centrale e Cambiaso a sinistra. Sulla carta un 4-3-3, ma nella sostanza un 4-2-2-2 con Ferguson e Aebischer a fungere da coppia d’attacco e Orsolini e Barrow più spostati sulle fasce. Dominguez favorito su Moro, Arnautovic parte dalla panchina. Mourinho non recupera nessuno degli infortunati e lascia a casa Dybala per non rischiarlo. Wijnaldum parte dalla panchina come col Bayer. A centrocampo chance dal 1′ per il 2004 Missori. Con lui l’uomo del momento, il ventenne Edoardo Bove, e Tahirovic, classe 2003, favorito su Camara. In avanti c’è Solbakken sulla trequarti alle spalle di Abraham, favorito su Belotti

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Sosa, Cambiaso; Dominguez, Schouten, Ferguson; Orsolini, Aebischer, Barrow.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Cristante, Ibanez; Missori, Bove, Tahirovic, Zalewski; Pellegrini, Solbakken; Abraham.

Foto: Twitter Roma