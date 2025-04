Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Napoli

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Bologna e Napoli per la trentunesima giornata di Serie A. Nel Bologna Calabria si è infortunato e si deve fermare per almeno tre settimane. Castro è tornato in gruppo venerdì e ci sarà. Ferguson favorito su Pobega. Nel Napoli Conte recupera McTominay, Anguissa in vantaggio su Gilmour. In avanti Lukaku con Politano e Neres.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3),: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte