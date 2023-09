Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Napoli

Domani alle 18:00 scenderanno in campo Bologna e Napoli per la quinta giornata di Serie A. Emergenza in difesa per Garcia: dopo Rahmani si ferma anche Juan Jesus. Il brasiliano non è partito per Bologna per un risentimento muscolare (lunedì gli esami, ma si teme un infortunio non banale). Davanti Raspadori insieme a Kvara e Osimhen. Thiago Motta pronto a confermare Zirkzee come terminale offensivo. Alle sue spalle, Karlsson ancora favorito su Orsolini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All. Thiago Motta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Foto: Instagram Napoli