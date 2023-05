Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Napoli

Il Napoli va a Bologna su un campo di una squadra in salute. Spalletti cerca la rincorsa al record di punti di Sarri. Il Bologna vuole togliersi le ultime soddisfazioni di una grande stagione.

In casa Bologna, Motta va verso un 4-2-3-1. Posch, Lucumì, Bonifazi, Cambiaso in difesa, davanti Aebischer, Ferguson, Barrow dietro ad Arnautovic che dovrebbe partire dall’inizio.

In casa Napoli, diverse assenze per Spalletti, chance per Gollini in porta dal 1′. Di Lorenzo recupera sulla destra. Olivera a sinistra. Kim e Rrahmani centrali. In mediana Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Raspadori, Osimhen e Kvaratskhelia.

Queste le probabili formazioni:

BOLOGNA ( 4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Bonifazi, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Arnautovic. All. Thiago Motta

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Foto: twitter Bologna