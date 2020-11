Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Napoli

In programma domani alle ore 18 allo stadio Dall’Ara, il Bologna accoglie il Napoli di Gattuso che sembra ritrovare Lorenzo Insigne sulla trequarti alle spalle di Osimhen dal primo minuto. Mihajlovic si affida a Palacio in avanti, con Orsolini, Soriano e Barrow, ormai esploso, alle sue spalle. Dominguez e Schouten i due sulla mediana davanti alla linea difensiva composta da Denswil, Tomiyasu, Danilo e Silvestri. Nel Napoli maglia da titolare per Ospina, difesa a quattro con Mario Rui, Koulibaly, Manolas e Hysaj. In mediana confermato Ruiz e Bakayoko con Mertens e Lozano dietro all’unica punta.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Denswil, Tomiyasu, Danilo, Silvestri; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Rui, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

Foto: twitter Napoli