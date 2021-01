Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Milan

Il Milan campione d’inverno riparte per il girone di ritorno da Bologna, L’ex Mihajlovic è pronto a fare uno scherzetto ai diavoli al Dall’Ara.

I felsinei hanno ancora out Medel e Santander, in mediana potrebbe rivedersi Dominguez, per il resto formazione simile a quella che ha affrontato la Juve domenica scorsa.

Il Milan ritrova Bennacer e Mandzukic che tornano tra i convocati, ma solo dalla panchina. Calhanoglu negativo al Covid non convocato. Out Kjaer, infortunatosi nel derby in Coppa Italia, spazio a Tomori dal 1′. In attacco Ibra, con alle spalle Rebic, Leao e Saelemaekers

Queste le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemakers, Rebic, Leao; Ibrahimovic.

Foto: Twitter Bologna