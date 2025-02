Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Milan

Domani sera, alle 20,45, si recupera Bologna-Milan, gara della 9a giornata, rinviata per maltempo.

In casa emiliana, Italiano sceglie il 4-2-3-1. A centrocampo Ferguson dovrebbe essere titolare, favorito su Fabbian. In attacco agirà, Castro, alle cui spalle ci saranno Orsolini (in vantaggio su Dominguez), Pobega e Ndoye.

In casa Milan, Sergio Conceicao ha provato diverse soluzioni. Joao Felix potrebbe partire dalla panchina ed è in ballottaggio con Musah. Se dovesse giocare lo statunitense (favorito) Reijnders giocherebbe alle spalle di Gimenez. Altro ballottaggio nel ruolo di esterno offensivo d’attacco con Leao che sembra in vantaggio su Sottil.

Queste le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Pobega, Ndoye; Castro. All. Italiano

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.

