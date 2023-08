Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Milan

A chiudere la prima giornata di Serie A, domani, ci sarà Bologna-Milan, allo stadio Renato Dall’Ara.

Thiago Motta ha un cantiere aperto, con Arnautovic passato all’Inter, si affida in attacco a Zirkzee, coadiuvato dal nuovo acquisto Ndoye e Aebischer.

In casa Milan, Pioli dovrebbe varare il 4-3-3, difesa con Calabria a destra, Theo a sinistra, in mezzo Thiaw e Tomori. Centrocampo a tre con Loftus-Cheek, Krunic al centro e Reijnders. In attacco, Giroud al centro, a sinistra Leao, a destra Pulisic.

Queste le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Dominguez, Ferguson, Moro; Aebischer, Zirkzee, Ndoye. Allenatore: Thiago Motta.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.