Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Milan

La sfida delle 20.45 del sabato sera, vede in campo al Dall’Ara Bologna e Milan.

In casa emiliana, Binks ha convinto a Udine e se la gioca con Medel per un posto tra i centrali in difesa, mentre Theate è ormai una certezza per Mihajlovic. In attacco Soriano e Barrow dietro ad Arnautovic.

In casa Milan molti dubbi per Pioli. In porta ancora Tatarusanu, in difesa Calabria a destra, Ballo-Tourè a sinistra, a centro sicuro Kjaer, con Tomori in vantaggio su Romagnoli. A centrocampo Tonali e Bennacer in mediana.

In avanti Castillejo in vantaggio su Saelemaekers, poi Krunic, Leao e davanti c’è Ibra, in vantaggio su Rebic.

Queste le probabili formazioni:

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano; Arnautovic, Barrow. Allenatore: Mihajlovic.

MILAN (4-2-3-1) Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè; Bennacer, Tonali; Castillejo, Krunic, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

Foto: Twitter Bologna