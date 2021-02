Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Lazio

Al Dall’Ara si sfidano Bologna e Lazio per la seconda delle tre partite di questo sabato di Serie A, valide per la 24a giornata.

Mihajlovic ritrova Dijks che è rientrato in gruppo e ha superato l’affaticamento muscolare che lo aveva tenuto fuori con il Sassuolo, perde però Tomiyasu che si è allenato a parte a causa di un fastidio di natura fisica. Hickey è squalificato, dunque saranno De Silvestri e Dijks a giocare in difesa con Soumaoro e Danilo, negli altri reparti non dovrebbero esserci stravolgimenti. L’unico dubbio riguarda chi affiancare a centrocampo a Dominguez, verrà scelto uno tra Schouten e Svanberg. In avanti Skov Olsen sembra favorito su Orsolini.

Inzaghi probabilmente manderà in campo un terzetto difensivo composto da Patric, Hoedt e Acerbi. Con Lazzari e Marusic sulle fasce a centrocampo, Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto in mezzo e il tandem Correa-Immobile in avanti. Assente Escalante per squalifica.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten (Svanberg), Dominguez; Skov Olsen (Orsolini), Soriano, Sansone; Barrow.

All. Mihajlovic.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

All. Inzaghi.

Foto: Twitter Bologna