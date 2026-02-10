Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Lazio

10/02/2026 | 22:26:42

Si chiudono i quarti di finale di Coppa Italia con la sfida tra Bologna e Lazio. Due squadre che puntano sulla coppa per un eventuale posto in Europa.

I padroni di casa e campioni in carica del Bologna devono fare a meno di Heggem che si ferma per un affaticamento muscolare, al suo posto Casale avanti a Vitik. Pobega titolare vista la squalifica in campionato. Dubbio fra Odgaard e Moro con un possibile passaggio al 4-3-3. Punta centrale Castro.

In casa Lazio, ballottaggio Tavares-Pellegrini a sinistra. Pedro in vantaggio su Noslin e Cancellieri davanti, insieme a Isaksen e Maldini.

Queste le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All.: Sarri

Foto: X Bologna