Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Lazio

Domani alle 15.00 scenderanno in campo Bologna e Lazio per la ventinovesima giornata di Serie A. Italiano ritrova Freuler dal 1′. Difficile che possano invece esserci cambi in attacco con Orsolini e Ndoye in pole. Dietro ballottaggio sulle corsie esterne. Castellanos, rientrato dall’infortunio sembra poter reggere bene gli impegni ravvicinati. In difesa potrebbero essereci un paio di dubbi che verranno sciolti nella rifinitura. A destra si candaida Marusic. In mezzo al campo coppia scontata quella che vedrà protagonisti un riposato Rovella e Guendouzi. Dietro la punta torna Dia dall’inizio



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos

Foto: Instagram Lazio