Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Lazio

Domani alle 20:45 la sfida al Dall’Ara tra Bologna e Lazio aprirà l’undicesima giornata di Serie A. Immobile in vantaggio per una maglia da titolare al centro dell’attacco, Castellanos verso la panchina. Aperto il ballottaggio anche sulla sinistra dove Pedro insidia Zaccagni. Dubbi anche a centrocampo per Maurizio Sarri con i ballottaggi tra Rovella-Cataldi e Luis Alberto-Kamada, con i primi favoriti. Thiago Motta ritrova Posch, Beukema, Lucumí, da valutare chi giocherà dal 1′. Ballottaggio Saelemaekers-Ndoye sulla trequarti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Foto: Twitter Lazio