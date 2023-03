Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Lazio

Alle 20.45 domani sera al Dall’Ara il Bologna ospita la Lazio per una sfida da zone medio alte di classifica.

In casa Bologna, per Motta ballottaggio Aebischer-Kyriakopoulos come esterno sinistro d’attacco. Zirkzee dovrebbe essere l’unica punta ne, 4-2-3-1.

In casa Lazio, Patric-Casale si giocano un posto da titolare in difesa. In attacco Pedro sostituisce Immobile, con lo spagnolo che agirà sul centro sinistra e con Felipe Anderson punta centrale nel 4-3-3.

Queste le probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Medel, Schouten; Soriano, Ferguson, Kyriakopoulos; Zirkzee. All.: Thiago Motta

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto, Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri,

Foto: twitter Bologna