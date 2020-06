Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Juventus

Domani sera torna in campo anche la Juventus di Maurizio Sarri, che affronterà il Bologna al Dall’Ara. Sarri non avà a disposizione Alex Sandro, Chiellini, Demiral, Khedira e con ogni probabilità anche a Higuain. Di conseguenza, di fronte Szczesny, ci saranno Bonucci e de Ligt con Cuadrado e De Sciglio sugli esterni, Quest’ultimo, favorito su Danilo. A centrocampo, sicuramente ci sarà Bentancour, supportato da due fra Ramsey-Pjanic e Matuidi-Rabiot, con i primi in vantaggio. Nessun dubbio davanti, dove avremo Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo. Dall’altra parte, Mihajlovic dovrà fare a meno degli squalificati Bani, Schouten e Santander. Così, davanti a Skorupski scenderanno Tomiyasu, Danilo, Denswil e Dijks. A centrocampo, Dominguez dovrebbe affiancare Medel, con Orsolini, Soriano e Sansone dietro all’unica punta che, molto probabilmente, sarà Mussa Barrow, in netto vantaggio su Palacio.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Sinisa Mihajlovic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio (Danilo); Ramsey (Pjanic), Bentancur, Matuidi (Rabiot) Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Foto: profilo Twitter ufficiale Juventus FC