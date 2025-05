Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Juventus

03/05/2025 | 23:45:39

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Bologna e Juventus per la trentacinquesima giornata di Serie A. Italiano ritrova fra i titolari Ferguson e lo rilancia accanto a Freuler. Assenti Ndoye ed Holm. Dallinga preferito a Castro che non è al meglio. Tudor è costretto a rinunciare ancora una volta a Vlahovic. Conceicao recuperato ma per la panchina. Gioca McKennie sulla trequarti con Nico Gonzalez alle spalle di Kolo Muani.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Renato Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; N. Gonzalez, McKennie; Kolo Muani. All. Tudor

Foto: Instagram Bologna