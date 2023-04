Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Juventus

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Bologna e Juventus per la trentaduesima giornata di Serie A. Ancora problemi in attacco per Thiago Motta che perde nuovamente Sansone, testa a testa tra Barrow e Zirkzee con il gambiano in vantaggio per il ruolo di perno offensivo. Verso la conferma del blocco difensivo composto da Posch, Soumaoro, Lucumì e Lykogiannis. Il greco troverebbe infatti posto dall’inizio grazie all’avanzamento del connazionale Kyriakopulous. A centrocampo Dominguez e Schouten, mentre Ferguson dovrebbe affiancare Orsolini e lo stesso Kyriakopulous alle spalle di Barrow. In porta torna Szczesny con Gatti, Danilo e Bremer, in vantaggio su Alex Sandro a comporre la retroguardia. Cuadrado e Kostic sugli esterni con il tridente di centrocampo che vede favoriti Locatelli, Rabiot e Fagioli (quest’ultimo in vantaggio su Miretti) rispetto agli altri compagni di reparto. In attacco Milik da punta centrale con valutazioni su chi gli giocherà a fianco: Chiesa e Soulé in corsa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì; Kyriakopoulos; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Barrow; Zirkzee.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Milik

Foto: Twitter Juventus