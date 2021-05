Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Juventus

La Juve si aggrappa all’ultima spiaggia per centrare la qualificazione in Champions. I bianconeri devono battere il Bologna e sperare in una non vittoria di una tra Milan e Napoli. Il Bologna già salvo giocherà comunque al massimo per chiudere la stagione con una bella soddisfazione.

In casa Bologna niente da fare per Danilo, con la conferma di Soumaoro e Tomiyasu in mezzo in difesa. In porta ci sarà Skorupski. A destra più Orsolini di Skov Olsen con Vignato trequartista al posto dello squalificato Soriano.

In casa Juve, Kulusevski dopo la grande partita nella finale di Coppa Italia potrebbe essere confermato accanto a Ronaldo, ma Dybala pare leggermente favorito. Danilo e Alex Sandro saranno i terzini con la coppia di centrali formata da Chiellini-De Ligt. In mezzo più McKennie di Arthur al posto dello squalificato Bentancur. Ramsey out per problemi muscolari.

Queste le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Soumaoro, Mbaye; Schouten, Poli; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.

Foto: Sito Bologna