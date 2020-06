Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Juventus

A poche ore dal fischio d’inizio, restano ancora dei dubbi in casa Bologna e in casa Juventus in merito agli undici che scenderanno in campo stasera. Nei Bianconeri, dovrebbe trovare spazio De Sciglio sulla fascia sinistra, con Cuadrado che sulla destra e il duo Bonucci-De Ligt al centro della difesa. A metacampo, spazio a Ramsey – che dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Pjanic – Betancour e Matuidi. Davanti, Douglas Costa e il duo Dybala-Ronaldo. In casa Bologna, invece, Poli dovrebbe essere stato scalzato da Svanberg nell’affiancare Medel in mediana. Confermata la linea difensiva con Danilo, Tomiyasu, Denswil e Dijks. In avanti, salgono le quotazioni di Palacio, che dovrebbe scalzare Sansone, spostando Barrow sulla linea dei trequartisti insieme a Soriano e Orsolini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg (Poli); Orsolini, Soriano, Palacio (Sansone); Barrow. All. Sinisa Mihajlovic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Ramsey (Pjanic), Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Foto: sito ufficiale Juventus FC