Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Inter

A chiudere la 29a giornata di Serie A, la sfida tra Bologna e Inter. I nerazzurri conosceranno già tutti i risultati delle rivali e puntano a mantenere le distanze invariate in vetta alla classifica.

In casa Bologna, Mihajlovic non recupera Mbaye, out anche Skorupski, Hickey e Santander e Palacio squalificato. Non convocato Medel. Tra i pali ballottaggio Ravaglia-Da Costa, quindi Barrow tornerà a ricoprire il ruolo di prima punta. Alle sue spalle dovrebbero esserci Skov Olsen, reduce da una doppietta con la nazionale, Soriano e Sansone.

In casa Inter, De Vrij è negativo al Covid ma dovrebbe non giocare a differenza di Handanovic. Gagliardini sembra oggi in pole rispetto a Eriksen in mediana, in attacco la Lu-La.

Queste le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

Foto: Twitter. Uff. Bologna