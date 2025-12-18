Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Inter

18/12/2025 | 22:15:23

La seconda semifinale di Supercoppa Italiana vede la sfida tra Bologna e Inter domani alle 2o. –

In casa bolognese, Italiano punta su Castro in attacco, ma c’è anche l’opzione Immobile anche se non ha i 90 minuti. Alle spalle dell’argentino, il tridente Orsolini-Odgaard-Cambiaghi, sebbene il primo sia insidiato da Bernardeschi. In difesa Holm e Miranda agiranno sulle corsie laterali. Heggem e Lucumi in mezzo.

In casa Inter, Josep Martinez in mezzo. Al centro della difesa ci sarà Akanji, con Bisseck a destra e Bastoni a sinistra. Zielinski ancora in fase di regia, Luis Henrique e Dimarco sugli esterni. Davanti Lautaro-Thuram.

Queste le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.All. Italiano

INTER (3-5-2) la probabile formazione: Martinez J.; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

Foto: logo Supercoppa