Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Inter

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Bologna e Inter per la trentatreesima giornata di Serie A. Italiano non potrà contare su Nicolò Casale, dietro si va verso la coppia Beukema-Lucumì. Attacco con Dallinga che dovrebbe partire dall’inizio così come Odgaard. In casa Inter Thuram è out, c’è Correa in attacco con Lautaro. Riposo per Dimarco, sulla sinistra giocherà Carlos Augusto.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Italiano

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Correa, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi

Foto: sito Inter