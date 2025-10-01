Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Friburgo
01/10/2025 | 22:01:26
Il Bologna ospita il Friburgo alle 18.45 domani.
In casa rossoblù diversi cambi rispetto al campionato. Due i dubbi per Italiano, uno a centrocampo Moro o Ferguson e uno sulla linea dei trequartisti: ancora in leggero vantaggio Cambiaghi, ma occhio a Rowe.
Friburgo a specchio sul Bologna con il suo classico 4-2-3-1. Il 20enne Manzambi sulla trequarti per schermare i mediani e impensierire la difesa rossoblù. Grifo confermato sull’esterno; in attacco parte Adamu.
Queste le probabili formazioni:
Bologna (4-2-3-1). Skorupski; Zortea, Lucumi, Vitik, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Jung, Günter; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Grifo; Adamu. All. Schuster