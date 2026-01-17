Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Fiorentina

17/01/2026 | 21:59:13

Domani alle 15 un derby dell’Appennino anomalo, quello tra Bologna e Fiorentina, con i viola che si presentano con la morte nel cuore per la perdita del presidente Commisso.

In casa Bologna, ballottaggio in porta tra Ravaglia e Skorupski. Dubbio sulla trequarti tra Dominguez e Cambiaghi (al quale è stata revocata una giornata di squalifica). In difesa coppia centrale Heggem-Casale. Davanti Dallinga favorito su Castro.

In casa Fiorentina, non convocato Kean, che non ha recuperato dai problemi alla caviglia. Vanoli con il 4-1-4-1 con Piccoli punto di riferimento in attacco. Alle spalle dell’ex attaccante del Cagliari, Parisi-Ndour-Mandragora-Gudmundsson. Fagioli davanti alla difesa.

Queste le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Domínguez; Dallinga. All. Italiano_

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli

