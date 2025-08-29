Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Como

29/08/2025 | 21:50:40

Alle 18.30 domani, bella sfida, dal sapore di Europa, tra l’ambizioso Como e il Bologna al Dall’Ara.

In casa Bologna, out Immobile che ne avrà per un paio di mesi. Dal 1′ minuto in avanti ci sarà Castro. Indisponibili anche Casale e Holm. Tre ballottaggi per Italiano: Lykogiannis favorito su Miranda (che torna dalla squalifica) a sinistra, Pobega favorito su Ferguson, Cambiaghi titolare con Rowe che scalpita in panchina.

In casa Como, Fabregas conferma in toto gli 11 che hanno battuto la Lazio domenica scorsa. Davanti ancora titolare Douvikas con Morata inizialmente in panchina. Vojvoda confermato alto a destra.

Queste le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitík, Heggem, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

COMO (4-3-3): Butez; Van der Brempt, Ramón, Kempf, Valle; Paz, Perrone, da Cunha; Vojvoda, Douvikas, Rodríguez. All. Fabregas