Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Celtic
21/01/2026 | 21:58:17
Il Bologna si rituffa in Europa dopo le delusioni del campionato. I felsinei ospitano domani il Celtic Glasgow.
In casa Bologna, Skorupski torna titolare in porta. In difesa out Lucumì e Vitik: sarà Heggem-Casale la coppia centrale. Orsolini influenzato così come Castro. Davanti Rowe-Odgaard-Dominguez alle spalle di Dallinga.
In casa Celtic, 4-3-3 per gli scozzesi, davanti il tridente Hyun-Jun, Maeda, Tounekti, in porta la bandiera Schmeichel.
Queste le probabili formazioni:
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Moro, Ferguson; Rowe, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano
CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Araujo, Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Nygren; Hyun-Jun, Maeda, Tounekti. All. O’Neill