Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Cagliari

Al Dall’Ara domani sera si chiuderà l’undicesima giornata di Serie A 2021-22 con Bologna-Cagliari.

Mihajlovic ritrova Soumaoro e Soriano, rientranti dalla squalifica che li ha costretti a saltare la sfida del Maradona contro il Napoli.

Inoltre il tecnico felsineo vuole contare su Arnautovic e Schouten, ma quest’ultimo è ancora alle prese con un dolore muscolare. Ancora indisponibili Bonifazi, Kingsley e Viola.

Per Mazzarri sono ancora in forte dubbio Caceres e Nández, dovrebbero invece recuperare Godin e Strootman.

A centrocampo confermato Bellanova a destra, con Marin, Strootman e Deiola. In avanti giocherà il tandem Pavoletti-Joao Pedro, ma Keita scalpita.