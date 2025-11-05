Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Brann
05/11/2025 | 22:15:48
Alle 21 domani, il Bologna ospita il Brann in Europa League.
In casa Bologna, Italiano, che dovrebbe tornare in panchina dopo il ricovero per polmonite delle scorse settimane, rilancia Dallinga al centro dell’attacco. Alle spalle dell’olandese qualche dubbio sugli esterni, con Orsolini e Rowe favoriti nei rispettivi ballottaggi con Bernardeschi e Cambiaghi.
Per il Brann, 4-3-3, attacco con Finne, Holm, Mathisen.
Queste le probabili formazioni:
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Vitik, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano
BRANN (4-3-3): Dyngeland; Dragsnes, Helland, Knudsen, De Roeve; Gudmundsson, Sorensen, Kornvig; Finne, Holm, Mathisen. All. Alexandersson.