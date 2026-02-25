Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Brann
Il Bologna ospita il Brann nel ritorno dei playoff di Europa League. In casa emiliana, più Castro di Dallinga in attacco. Sulla sinistra Rowe e Cambiaghi praticamente alla pari. Dall’altra parte c’è Bernardeschi, in gran forma. Dalla panchina Orsolini.
Il Brann con il tridente Mathisen, Holm, Thorsteinsson.
Queste le probabili formazioni:
Bologna (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Lucumi, Vitik, Zortea; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano
Brann (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. All. Alexandersson