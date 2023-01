Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Atalanta

A chiudere la 17a giornata di Serie A, è la sfida tra Bologna e Atalanta alle 20,45 domani sera.

In casa Bologna, tegola per Thiago Motta: Arnautovic fuori due settimane, gioca Sansone al suo posto. Esami per Lorenzo De Silvestri: lesione al soleo, un mese di stop. Bologna quindi in emergenza.

Non è da meno l’Atalanta, con Zapata convocato ma difficilmente titolare. Al suo posto dal 1′ probabile la scelta di Hojlund insieme a Lookman, visto che Muriel non è stato convocato per una tallonite. Dietro le punte Pasalic. Musso convocato ma potrebbe partire dalla panchina.

Queste le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Medel, Dominguez, Ferguson; Orsolini, Sansone, Soriano.

Allenatore: Thiago Motta

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Hojlund, Lookman

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Foto: twitter Bologna