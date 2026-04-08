Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Aston Villa
08/04/2026 | 23:09:44
Il Bologna ospita l’Aston Villa nella gara di Europa League.
In casa rossoblù, titolarissimi per Italiano. Pobega si gioca una maglia con Moro a centrocampo. Ballottaggio anche per il ruolo di ala sinistra: Rowe è favorito su Cambiaghi. Castro punta centrale, Ravaglia in porta.
In casa Aston Villa, 4-2-3-1 per Emery. McGinn, Tielemans, Rogers alle spalle di Watkins nella fase offensiva.
Queste le probabili formazioni:
Bologna (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Lucumí, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano
Aston Villa (4-2-3-1): Dibu Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Douglas Luiz; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins. All. Emery
Foto: X Bologna