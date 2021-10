Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bodo/Glimt-Roma

Torna la Conference League e tocca alla Roma contro il Bodo/Glimt in trasferta per mantenere la vetta del girone dopo le due vittorie iniziali.

I norvegesi dovrebbero proporre un 4-3-3 con Haikin in porta. Davanti a lui linea a quattro con Sampsted, Moe, Lode e Bjorkan. In mediana Fet, Berg e Konradsen, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Solbaken, Botheim e Pellegrino. Knutsen dovrà fare a meno di Saltnes, alle prese con la rottura del legamento crociato.

Mourinho ha parlato chiaro in conferenza stampa, il tecnico portoghese sarà costretto al turnover contro gli scandinavi. In porta resta Rui Patricio, Mancini e Ibanez si giocano il posto in difesa accanto a Kumbulla. Carles Perez e Villar sulla trequarti con El Shaaraway, mentre a guidare l’attacco dovrebbe esserci spazio per Eldor Shomurodov, favorito su Borja Mayoral.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Fet, Berg, Konradsen; Solbaken, Botheim, Pellegrino.

All. Knutsen.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio, Reynolds, Kumbulla, Ibanez, Calafiori; Cristante, Darboe; Perez, Villar, El Shaarawy; Shomurodov.

All. Mourinho.