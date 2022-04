Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bodø/Glimt-Roma

Questa sera alle 21 la Roma cercherà la rivincita sul campo del Bodø/Glimt, nel primo dei due match che decreteranno la compagine qualificata alle semifinali di Conference League. Abbiamo scritto rivincita perché, ricordiamo, i giallorossi hanno già avuto modo di giocare in terra norvegese: era ottobre, si competeva per i gironi e l’esito fu un traumatico 6-1 per i padroni di casa. Un risultato che la squadra di Mourinho vorrà certamente cancellare. Secondo le ultime indiscrezioni, per i capitolini non dovrebbero esserci cambi rispetto alle ultime uscite. Confermato l’ottimo Zalewski, certo del posto Pellegrini (anche perché sarà squalificato in campionato), mentre in avanti graviterà in area di rigore il solito Abraham.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Mkhitaryan, Abraham.



Bodø/Glimt (4-3-3): Hakin; Sampsted, Moe, Høibråten, Wembangomo; Vetlesen, Saltnes , Hagen; Solbakken, Espejord, Pellegrino.

Foto: Twitter Pellegrini