Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bodo/Glimt-Lazio

Alle 18.45, domani, la Lazio si gioca l’andata dei quarti di finale di Europa League in casa del Bodo/Glimt.

In casa Bodo, possibile 4-3-3, con il tridente Sorli, Hogh, Blomberg.

In casa laziale, Castellanos giocherà sicuramente uno spezzone di gara, ma non dovrebbe partire dal 1′: resta comunque il ballottaggio con Dia per il ruolo di centravanti, con Isaksen-Pedro-Zaccagni alle spalle. In porta ballottaggio tra Provedel e Mandas, con l’italiano che sembrerebbe davanti, ma domani ci sarà la decisione. In mediana, Vecino, Guendouzi.

Queste le probabili formazioni:

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Sorli, Hogh, Blomberg. All.: Knutsen

LAZIO (4-3-2-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All.: Baroni

