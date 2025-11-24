Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bodo/Glimt-Juventus

24/11/2025 | 23:00:06

Torna la Champions League. Juve chiamata al successo in Norvegia (anche per riscattare tutto il calcio italiano dopo le recenti delusioni) contro il Bodo/Glimt. Bianconeri chiamati al successo per tenere vive le speranze di qualificazione.

In casa bianconera, Spalletti non avrà a disposizione Gatti, fermato da un attacco influenzale e non convocato. Difesa sempre con Kalulu, Kelly e Koopmeiners. Possibile turno di riposo per Yildiz: sulla trequarti dovrebbero agire Conceiçao e Openda dietro a Dusan Vlahovic.

Per il Bodo, possibile 4-3-3, i norvegesi non avranno a disposizione lo squalificato Gundersen. In dubbio anche l’ex Milan, Hauge che è alle prese con l’influenza.

Queste le probabili formazioni:

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Auklend, Høgh, Hauge. All. Knutsen

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Conceiçao, Openda; Vlahovic. All. Spalletti.

