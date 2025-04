Le ultimissime sulle probabili formazioni di Betis Siviglia-Fiorentina

30/04/2025 | 22:10:33

Domani sera si gioca la semifinale di andata della Uefa Conference League, con la Fiorentina impegnata sul campo del Betis Siviglia.

In casa Betis, Pellegrino recupera Bakambu: il centravanti, fuori per precauzione nell’ultima gara di Liga per una botta al ginocchio, è convocato e sarà titolare

Dovrebbero partire dal 1′ anche Natan e Ricardo Rodriguez.

In casa Fiorentina, Palladino dovrebbe ritrovare Kean che parte titolare.

Ballottaggio tra Folorunsho e Parisi, col primo favorito.

Queste le probabili formazioni:

Betis (4-2-3-1): Vieites; Sabaly, Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Jesus Rodriguez; Bakambu. All. Pellegrini

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino

Foto: sito Uefa