Le ultimissime sulle probabili formazioni di Belgio-Portogallo

Lukaku contro Ronaldo: Belgio–Portogallo è anche questo. Gli attaccanti di Inter e Juventus si affrontano con le rispettive nazionali in questi ottavi di finale. Romelu per rompere la tradizione del Belgio, Cristiano per non lasciare il trono. I diavoli rossi comandano il ranking Fifa ma non hanno ancora vinto un titolo. Il Portogallo campione in carica ha meno pressioni. Nessun precedente tra Belgio e Portogallo nella fase finale di un Europeo o del Mondiale: sei invece i match tra le due squadre nelle qualificazioni.

Roberto Martinez, ct del Belgio, ha pochi dubbi di formazione. In difesa dovrebbe tornare Alderweireld, dopo il turno di riposo contro la Finlandia. Sugli esterni ci saranno Meunier e T. Hazard. Confermato anche De Bruyne con Eden Hazard e Lukaku in avanti.

Santos per il suo Portogallo si affiderà ad un 4-3-3. In difesa recupera Semedo, uscito anzitempo contro la Francia. Renato Sanches, Danilo Pereira e Joao Moutinho comporranno il terzetto di mediana, mentre in attacco Cristiano Ronaldo sarà il perno centrale.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, E. Hazard; Lukaku.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Renato Sanches, Danilo, Joao Moutinho; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.

