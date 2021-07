Le ultimissime sulle probabili formazioni di Belgio-Italia

Domani alle ore 21.00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, l’Italia e il Belgio si sfideranno per i quarti di finale di Euro 2020.

In palio un posto per la semifinale.

In casa Belgio, il CT Martinez non ha dato delucidazioni sulle condizioni di De Bruyne e Hazard, che però potrebbero essere entrambi in campo. In particolare De Bruyne potrebbe avere più chance di farcela.

Per il resto nessuna particolare novità rispetto alle gare precedenti: Carrasco sarà l’altro fantasista alle spalle di Lukaku e Meunier giocherà a destra.

In casa Italia, pochi dubbi per Mancini. Ballottaggio Chiellini-Acerbi in difesa, da capire come sta il capitano, ma sembrerebbe farcela.

A centrocampo Mancini va verso la conferma del trio Jorginho (intoccabile), Verratti, Barella. Infine, l’attacco: qui potrebbe esserci la più grande novità, perché Chiesa avrebbe superato Berardi nelle gerarchie. Con lui Immobile e Insigne.

Queste le probabili formazioni:

Belgio (3-4-2-1); Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku. CT: Martinez.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. CT: Mancini.

Foto: Twitter Italia