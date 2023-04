Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bayern Monaco-Manchester City

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Bayern Monaco e Manchester City per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. I bavaresi devono rinunciare ai lungodegenti Hernandez e Neuer e probabilmente. Tuchel potrebbe proporre il 4-2-3-1 con Gnabry centravanti sostenuto da Sane, Muller e Coman. Per il resto dentro tutti i titolarissimi con De Ligt e Upamecano e proteggere Sommer e la cerniera centrale formata da Goretzka e Kimmich. Nessuna defezione, invece, per i citizens che si presentano al gran completo alla gara. Guardiola recupera anche Foden ma non lo schiererà dall’inizio, alle spalle di Haaland ci saranno, infatti, Grealish e Bernardo Silva sugli esterni. Stones al fianco di Rodri in mediana, in difesa agiranno Akanji, Dias e Aké.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Sommer, Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies; Goretzka, Kimmich; Sane, Muller, Coman; Gnabry

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson, Akanji, Dias, Aké; Rodri, Stones; Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland

Foto: Twitter Manchester City